Si schianta contro un’auto dei Carabinieri nel Trapanese, arrestato con 2kg di cocaina

TRAPANI (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un 65enne di Alcamo, in provincia di Trapani.

I militari, nel corso di controlli alla circolazione stradale, hanno intimato l’Alt all’uomo mentre procedeva a bordo del proprio ciclomotore elettrico. Il 65enne, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha effettuato una repentina manovra, andando però a collidere contro l’auto dei Carabinieri.

Il successivo tentativo di guadagnare la fuga a piedi, dopo avere prelevato una busta bianca dal mezzo, non è andato a buon fine in quanto è stato raggiunto e bloccato dai militari che lo hanno perquisito rinvenendo, all’interno del sacchetto, due panetti di cocaina per un peso di oltre 2 chili.

La droga, verosimilmente destinata a essere immessa nel mercato illecito trapanese dello spaccio, avrebbe potuto fruttare oltre 300 mila euro, secondo una stima degli investigatori. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale trapanese.

