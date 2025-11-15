Arriva in Italia Ploom Aura, il nuovo device di JTI

MILANO (ITALPRESS) – Ploom Aura arriva in Italia. Dopo il Giappone, l’innovativo device per il riscaldamento del tabacco di JTI dedicato a consumatori adulti è stato lanciato a Milano, con un’installazione immersiva in Piazza Sempione. “Il lancio di Ploom Aura rappresenta il risultato di un lungo percorso di ricerca e sviluppo – ha detto Didier Ellena, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia -. E’ il frutto di un impegno che unisce tecnologia avanzata, design e attenzione all’esperienza del consumatore. Non è un caso che l’Italia sia uno fra i primi mercati, dopo il Giappone, in cui Ploom Aura debutta: con questo lancio, JTI rinnova il proprio impegno verso l’innovazione e l’ascolto delle esigenze dei consumator adulti, rafforzando al contempo il legame con un Paese che da sempre rappresenta per il brand una fonte d’ispirazione creativa e culturale. Milano, con la sua vocazione all’innovazione e alla cultura contemporanea, è il luogo ideale per dare il via a questo progetto: non solo una città, ma un laboratorio di idee che incarna perfettamente lo spirito di Ploom Aura”.Fino a stasera, i Dazi di Levante e Ponente in piazza Sempione si illuminano di una nuova energia. In occasione del lancio del nuovo device, le due strutture storiche sono state collegate da un tunnel che unisce musica e tecnologia: un percorso di luce aperto al pubblico adulto opera di Davide Asker Carioni e realizzato attraverso WOA Studio con lo scopo di trasformare l’architettura milanese in un’esperienza immersiva ispirata all’essenza di Ploom Aura.Uno spazio che stasera avrà come special guest il rapper Salmo.Dopo Milano, il viaggio alla scoperta di Ploom Aura prosegue con un format che si adatta al linguaggio e all’anima di ogni città. A Roma, il 22 e 23 novembre, lo Spazio Vittoria, tra Piazza Cavour e l’Ara Pacis, accoglierà il pubblico adulto con un’esperienza immersiva di luci, video e performance artistiche.Il viaggio proseguirà a Napoli il 28 e il 29 novembre, ne La Santissima – Community Hub ai piedi dei Quartieri Spagnoli, dove il reveal del nuovo device Ploom Aura sarà aperto al pubblico adulto e scandito da musica, spettacolo e innovazione artistica. Durante il mese di novembre Ploom Aura arriverà anche a Firenze, Bologna, Torino, Bari e Palermo.

