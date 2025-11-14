Cina, la capsula di rientro di Shenzhou-21 tocca terra

JIUQUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La capsula di rientro della navicella spaziale Shenzhou-21, che trasportava gli astronauti della missione Shenzhou-20 Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie, ha toccato terra venerdì al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina.

Alle 11:14 (ora di Pechino), la navicella si è sganciata dalla combinazione della stazione spaziale. Alle 14:49, il Centro di Controllo Aerospaziale di Pechino ha emesso un comando di rientro tramite la stazione di terra, e la capsula orbitale della navicella Shenzhou-21 si è separata dalla capsula di rientro.

Successivamente, il motore frenante si è acceso e la capsula di rientro di Shenzhou-21 si è separata dalla capsula di propulsione. Come riferito dalla China Manned Space Agency, la capsula di rientro ha toccato terra alle 16:40 nel sito di atterraggio di Dongfeng.

