Domenica di pioggia in Sicilia: allerta gialla su tutta l’isola

domenica 09 Novembre 2025 - 06:00

Domenica nel segno del maltempo in Sicilia. Dalle prime ore della giornata odierna si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone centro-occidentali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Localmente forti da sud-ovest i venti, con temperature che manterranno tendenzialmente i livelli registrati negli ultimi giorni.

Alla luce di ciò, la Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino giornaliero che dispone l’allerta gialla per rischio idro-geologico in tutte le nove province della Sicilia.

