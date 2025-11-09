Domenica nel segno del maltempo in Sicilia. Dalle prime ore della giornata odierna si prevedono piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone centro-occidentali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Localmente forti da sud-ovest i venti, con temperature che manterranno tendenzialmente i livelli registrati negli ultimi giorni.
Alla luce di ciò, la Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino giornaliero che dispone l’allerta gialla per rischio idro-geologico in tutte le nove province della Sicilia.