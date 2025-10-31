Il Liceo Fardella-Ximenes di Trapani quarto alle Olimpiadi di Statistica

Importante riconoscimento per il Liceo “V. Fardella – L. Ximenes” di Trapani, che si è classificato al quarto posto nazionale nella gara a squadre per le classi terze e quarte delle Olimpiadi di Statistica 2025. A rappresentare l’istituto trapanese sono stati gli studenti Stefano Di Salvo e Federico Festuccia della 3ª C Scientifico, insieme a Marco Lucido della 4ª H, sotto la guida della professoressa Ignazia Siragusa. Il team del Fardella-Ximenes ha gareggiato con 28 istituti di istruzione secondaria di secondo grado provenienti da tutta Italia, selezionati dopo una prima fase eliminatoria.

La competizione, promossa da Istat e SIS – Società Italiana di Statistica, mira a diffondere tra i giovani la cultura dei dati e l’importanza dell’analisi statistica come strumento di conoscenza e decisione. La squadra trapanese ha ricevuto il premio a Treviso il 19 ottobre, nel corso della cerimonia di premiazione del Festival della Statistica e della Demografia (StatisticAll). Il tema proposto per la prova era “Istruzione di qualità”, in linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Gli studenti hanno realizzato un’approfondita analisi statistica corredata da tabelle, grafici e indici di sintesi, dimostrando competenza, spirito di squadra e capacità di interpretare i dati in chiave critica e innovativa.