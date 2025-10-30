Lazio, Aurigemma “Un Consiglio in Salute fa tappa all’Inps di Latina”

LATINA (ITALPRESS) – “Dobbiamo diffondere e promuovere la cultura della prevenzione, sensibilizzando ed educando a sani e corretti stili di vita, compresa l’alimentazione. La prevenzione rappresenta un investimento, che può generare benefici sulla salute e sul benessere delle persone, oltre a consentire la diagnosi precoce e tempestiva. Per questi motivi, da un anno stiamo portando avanti “Un Consiglio in Salute”, il programma gratuito di prevenzione, promosso dal Consiglio regionale. Oggi e domani facciamo tappa a Latina presso la sede dell’Inps, con attività e visite rivolte ai dipendenti dell’Istituto (dalle ore 9,30 alle 17): è fondamentale entrare nei luoghi di lavoro e di ritrovo, per andare incontro alle persone e far comprendere l’importanza della prevenzione”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto questa mattina presso la sede Inps di Latina alla presentazione di “Un Consiglio in Salute – la prevenzione fa tappa da te”, che prevede nelle giornate di oggi e domani (dalle 9,30 alle 17) attività gratuite e screening per i dipendenti dell’ Inps.

“Desidero ringraziare l’Inps per la sensibilità e disponibilità dimostrata – aggiunge -, a partire dal direttore regionale, Vincenzo Damato e dal direttore dell’Inps di Latina, Maurizio Mauri, la Asl di Latina con il direttore generale, Sabrina Cenciarelli e tutti i dirigenti e gli operatori sanitari della Asl impegnati nelle due giornate. Anche questa mattina sono presenti tutti gli attori protagonisti di un sistema delicato e complesso come quello sanitario (aziende sanitarie, ordini professionali, categorie, associazioni). Colgo l’occasione per ringraziare il personale sanitario e tutti coloro che hanno reso possibile queste due giornate, e che sono presenti oggi: Aldo Morrone dell’IISMAS; il Presidente dell’Ordine dei medici di Latina e segretario regionale della Fimmg, Giovanni Cirilli; l’Ordine dei farmacisti della provincia di Latina (in rappresentanza era presente Valeria Annecchiarico); Opi Latina con il presidente Ivano Giuliani; Ofi Lazio con la presidente Annamaria Servadio; Cittadinanzattiva Lazio con Angela Verrengia; il direttore sanitario di Arca Sanità Newcare, Giovanni Violo. Grazie alla loro collaborazione e alla giusta sinergia tra istituzioni e tutte le parti coinvolte, è possibile realizzare questi appuntamenti di grande valore e significato. Ora, continueremo nel percorso intrapreso con “Un Consiglio in Salute – La prevenzione fa tappa da te””.

