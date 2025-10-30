Giustizia, via libera finale del Senato alla separazione delle carriere

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato, con 112 voti a favore, 59
contrari e 9 astenuti ha dato il via libera finale alla riforma
costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.
La riforma ottiene così la maggioranza assoluta richiesta dalla
Costituzione per le seconde letture dei due rami del Parlamento.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).