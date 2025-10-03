Juric “Dura contro il Como, assenze in difesa? Troveremo una soluzione”

Ma non è tutto rose e fiori perchè l’infermeria resta piena e in difesa è emergenza, specie se Hien non dovesse recuperare. “Vediamo oggi, troveremo qualche soluzione. Anche la difesa a quattro è un’opzione, vediamo come andrà la giornata e decideremo”, aggiunge Juric, che confessa di non essersi mai trovato in una situazione così. “Alle volte è un caso, altre è colpa del numero delle partite, del troppo lavoro o del troppo poco lavoro. Ma in questo momento è così. A fare saltare i miei piani sono stati però gli infortuni di Zalewski e Scalvini perchè Bellanova e Kossounou avrebbero dovuto riposare e invece hanno giocato ed è andato tutto storto”, rivela Juric, che non dà indizi sui rientri di Scamacca e Kolasinac (“Pronti dopo la sosta? Non lo so, ci vorrà ancora un pò di tempo, soprattutto per Sead”) ma si gode Ederson e Lookman: “Col Bruges hanno fatto quello che mi immaginavo e col tempo cresceranno di condizione e daranno sempre di più. Domani possono partire dall’inizio o entrare dopo”. Mancherà lo squalificato De Roon (“Ma a centrocampo abbiamo ottimi giocatori”) mentre potrebbe esserci ancora spazio per Sulemana: “E’ in fase di crescita, sta migliorando”, conferma il tecnico croato.
