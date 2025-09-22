Luca Sammartino nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea

PALERMO (ITALPRESS) – Luca Sammartino torna nella giunta di governo della Regione. Il presidente Schifani lo ha nominato oggi nuovo assessore all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale ed alla Pesca mediterranea. Domani giurerà in Aula. “Siamo contenti e certi che la sua presenza nel governo siciliano contribuirà a far crescere i vasti settori dell’agroalimentare e della pesca che sono pilastri fondamentali della crescita e del pil siciliano. Sammartino è persona competente e di grande acume politico, svolgerà il suo ruolo con la passione di sempre. A lui i nostri migliori auspici di buon lavoro”, afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).