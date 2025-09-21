L’Italia trionfa ancora in BJK Cup, gli Usa piegati 2-0

ROMA (ITALPRESS) – A Shenzhen l’Italia si conferma leader mondiale del tennis femminile. Le azzurre si sono imposte per 2-0 sugli Stati Uniti nella finale della Billie Jean King Cup 2025. Per il team tricolore è il secondo trionfo consecutivo nella massima competizione a squadre a livello iridato, il sesto complessivo nella storia della Fed Cup prima e BJK Cup ora.

Sul cemento indoor cinese, oggi, Elisabetta Cocciaretto ha vinto il primo singolare, a sorpresa, battendo la più quotata Emma Navarro col punteggio di 6-4 6-4. A ruota, nel secondo singolare, quello tra le numero uno dei rispettivi team, Jasmine Paolini ha sconfitto per 6-4 6-2 Jessica Pegula.

“Queste ragazze stanno scrivendo la storia. Quando giocano con la maglia della Nazionale trovano sempre energie incredibili. Sono orgogliosa della squadra. Oggi c’è stato un livello di tennis altissimo”. Così il capitano del team azzurro di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin. “E’ incredibile. Oggi era un match veramente duro. Essere riuscite a vincere 2-0 è bellissimo. Avere di nuovo questa Coppa fra le mani è stupendo. Il team ha lavorato alla grande in questa settimana e durante tutto l’anno”, ha detto invece la numero uno azzurra Jasmine Paolini. A farle eco Sara Errani, al quinto trionfo in BJK Cup della carriera. “Sto pensando di smettere. Ma come faccio se continuiamo a vincere? Ci divertiamo troppo insieme. Stiamo bene e il gruppo è stupendo e ha fatto la differenza”, ha affermato la “veterana” azzurra.

“E’ stato un match incredibile, sapevo di dover giocare il mio miglior tennis contro Emma Navarro. Sono contenta di come sono entrata in campo e della rivincita che mi sono presa dopo la semifinale in cui ero entrata in campo un pò spenta”, ha raccontato a ruota Cocciaretto.

“Giornata incredibile: ragazze commoventi. Al maschile abbiamo la Nazionale più forte del mondo; ma quello che fanno queste ragazze è roba dell’altro mondo”. Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi. “Ora toccherà ai ragazzi, a Bologna, provare a difendere il titolo vinto gli ultimi due anni in Coppa Davis”, ha aggiunto Binaghi.

“Il tennis azzurro continua a imporre la propria supremazia sul resto del mondo. Quello di Shenzhen è l’ennesimo successo di un percorso straordinario portato avanti da ragazzi e ragazze giovani, forti e determinati”, ha dichiarato infine il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.

– foto Image –

(ITALPRESS).