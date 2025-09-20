Chivu “Il rumore dei nemici fa parte del gioco, Lautaro c’è”

MILANO (ITALPRESS) – “Il rumore dei nemici fa parte del gioco, è sempre stato d’attualità. Ho mille altre cose a cui pensare. Tiro avanti per la mia strada, sono preso dalle cose da fare per aiutare i ragazzi. La squadra merita di essere difesa perchè è forte. A marzo tutto il mondo ne parlava e poi c’è stata qualche disgrazia. Non dobbiamo mai dimenticare che la squadra ha fatto una stagione con attributi e qualità. Ha mille altri aggettivi che non voglio citare. Mi permette di stare sereno e tranquillo”. Cosìin conferenza stampa in vista della sfida con il

“La maturità deve essere abbinata alla concretezza e al gioco per portare a casa il risultato – ha sottolineato l’allenatore nerazzurro -. Lautaro? Oggi si è allenato con noi, si è messo a disposizione. Un capitano deve fare questo, mi fa piacere che non si è mai tirato indietro. Mercoledì non riusciva a camminare ed è venuto con noi in panchina”.

Poi un simpatico siparietto: “Se gioca Josep Martinez? Un Martinez giocherà”, ha detto ridendo. Chivu ha poi parlato anche degli avversari, i neroverdi di Grosso: “Loro sono una squadra preparata e insidiosa e ci può mettere in difficoltà. Bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista”.

Sulla gestione del gruppo: “Quello che ho sempre detto, è la meritocrazia che conta. Il primo undici è importante e sono più importanti anche i cambi perchè spostano l’andatura della partita. A Torino l’avevamo ribaltata con i cambi e voglio premiare l’atteggiamento della squadra. L’opportunità arriverà sempre. Prima o poi tutti avranno opportunità di giocare e di subentrare. Tengo sempre presente questo e questa sensibilità”. Infine, su Calhanoglu: “Per noi è importante il valore che oggi ci dà in mezzo al campo, è fondamentale”.



– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).