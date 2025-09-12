L’ex assessore trapanese Barbara: “Non rinnego il passato, ma ora guardo avanti”. VIDEO

L’ex assessore comunale Emanuele Barbara, l’ex “delfino” del sindaco Giacomo Tranchida, è tornato a parlare su Facebook per chiarire la sua posizione sulle vicende politiche recenti sui presunti brogli elettorali del 2023 che lui stesso aveva rivelato durante una diretta su X con l’imprenditore romano Valerio Antonini. In un video diffuso qualche minuto fa, Barbara dice di voler chiudere definitivamente il capitolo delle polemiche, rivendicando il lavoro svolto e invitando a un cambio di prospettiva sul futuro della città.

GUARDA IL VIDEO:

“Non ho intenzione di rinnegare quanto fatto – ha dichiarato – sarebbe ridicolo dopo tutto quello che ho fatto per far funzionare le cose”. L’ex assessore si è detto consapevole del clamore suscitato dal suo passo indietro e dalla rottura di un “idillio” politico apparentemente indissolubile, ma ha chiesto che l’attenzione si sposti ora dai conflitti al contributo concreto alla città. Barbara ha ribadito che le questioni sulle elezioni del 2023, già sollevate da tempo, non rappresentano novità e che il suo intento non è più quello di polemizzare o rispondere a giornalisti e cittadini. “Il silenzio è penitenza e prepara l’animo al cambiamento”, ha citato ispirandosi al pensiero di Vincenzo Scontrino, proponendo una pausa riflessiva per il bene della comunità. Al contempo, l’ex assessore annuncia un nuovo protagonismo politico, questa volta fuori dai ruoli istituzionali: “Sarò presente con un movimento civico per Trapani, con idee progettuali utili e propositive per la città, non per polemizzare”. Barbara punta a costruire una rete partecipativa che coinvolga i cittadini “dal basso” e a presentare progetti concreti e documenti all’amministrazione comunale, con l’obiettivo di restituire rappresentanza e azione concreta alla città.

Il messaggio di Barbara, pur conciliatorio nelle intenzioni, lascia emergere alcune contraddizioni. Annuncia che andrà in vacanza per qualche tempo e dà appuntamento per il prossimo autunno. Ma la vacanza non inizierà subito visto che non ha mancato di precisare che domani mattina sarà in piazza alla manifestazione voluta dal movimento Futuro per chiedere le dimissioni del sindaco Giacomo Tranchida e della sua amministrazione. In sintesi, Barbara sembra voler inaugurare una fase nuova: un’attività civica propositiva, distante dalle polemiche passate, ma con l’inevitabile peso della propria storia politica alle spalle. Resta da vedere se Trapani accoglierà questo approccio come un contributo concreto o lo percepirà come un’altra mossa strategica di un personaggio centrale della politica cittadina.