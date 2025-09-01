ATM Trapani, confermato Massimo Valenti nel CdA

Resta saldo il posto di Massimo Valenti nel Consiglio di Amministrazione della società di trasporto urbano ATM Trapani S.p.A.: il ragioniere è stato infatti confermato per un nuovo mandato annuale. La decisione arriva in un momento in cui l’azienda di trasporto pubblico locale è chiamata a rafforzare la propria presenza sul territorio e a spingere sull’innovazione, soprattutto dopo un momento delicato che ha visto la società al centro di tumultuose. vicende interne. Valenti, ringraziando per la fiducia ricevuta, ha messo l’accento sul valore del servizio pubblico: “Continuerò a svolgere il mio ruolo con senso di responsabilità, impegno e spirito di servizio, contribuendo agli obiettivi di sviluppo e innovazione di ATM Trapani, un’azienda strategica per il territorio e per la mobilità urbana della nostra comunità”. La conferma assicura continuità alla governance della società, considerata una delle leve principali per il rilancio e il consolidamento del trasporto urbano trapanese. ATM Trapani, forte di una guida stabile, punta a un futuro fatto di servizi più moderni, sostenibili e vicini ai cittadini.