Il mare accessibile a tutti: dalla Lega Navale di Trapani un’escursione in barca a vela senza barriere

Trapani si prepara a vivere un’esperienza di inclusione e benessere grazie all’iniziativa organizzata dalla Lega Navale Italiana, sezione di Trapani, in collaborazione con le associazioni “Il Solco” di Valderice e “Psico-motorio terapia” di Mazara del Vallo. Mercoledì 3 settembre 2025, alle 10 del mattino, dal molo della sede LNI, prenderà il via una escursione in barca a vela dedicata a persone con disabilità, con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità al mare e i benefici della navigazione come forma di terapia ricreativa.L’evento coinvolgerà 17 partecipanti con ritardo mentale di grado medio, di età compresa tra i 20 e i 62 anni, tutti autosufficienti dal punto di vista motorio. Accanto a loro, un gruppo di operatori delle rispettive associazioni e una decina di volontari e istruttori della Lega Navale garantiranno supporto e assistenza per tutta la durata della navigazione, nel rispetto delle norme di sicurezza. La barca scelta per l’uscita è la “Vega Ciaccio Montalto”, un’imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e ora utilizzata per iniziative sociali.Durante la giornata, piccoli gruppi si alterneranno a bordo, mentre gli altri ospiti parteciperanno a attività parallele presso la sede della Lega Navale, per poi scambiarsi i ruoli nelle uscite in mare.«Collaborare con il territorio e con realtà che ogni giorno si dedicano al supporto delle persone con disabilità è per noi motivo di orgoglio – sottolinea Piero Culcasi, presidente della LNI di Trapani –. Per la Lega Navale il mare rappresenta un simbolo di libertà e benessere. Offrire a questi ragazzi la possibilità di sentire il vento e le onde non è semplicemente una gita, ma una vera e propria occasione di terapia e condivisione. Questa esperienza conferma il nostro impegno per una comunità più inclusiva e solidale».