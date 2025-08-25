Multa e fermo amministrativo per la nave Mediterranea. La ong: “Colpiti perchè abbiamo salvato vite”

Fermo amministrativo per la nave Mediterranea, della ong Saving humans, bloccata al porto di Trapani dopo lo sbarco di qualche giorno fa. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti della questura, dalla guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto al comandante e all’armatore. La nave, che era giunta a Trapani sabato 23 agosto disobbedendo all’ordine del Viminale di dirigersi a Genova per far sbarcare i dieci migranti salvati nel Mediterraneo tra mercoledì e giovedì al largo delle coste libiche, viene colpita dalle misure previste dal decreto Piantedosi: multa fino a 10mila euro e fermo amministrativo “la cui durata – precisa una nota della ong – sarà decisa dal prefetto di Trapani entro i prossimi 5 giorni”.

Dura la replica della ong, che parla attraverso la presidente Laura Marmorale, per cui si tratta di “un provvedimento osceno”. “Il governo blocca in porto una nave che sarebbe pronta a partire per continuare la sua attività di soccorso, attività necessaria visto il tragico bilancio dei naufragi delle scorse settimane a sud di Lampedusa – aggiunge Marmorale -. Si vendicano e ci colpiscono perché abbiamo salvato da morte certa dieci ragazzi e li abbiamo sbarcati nel più vicino luogo sicuro affinché fossero curati”. Marmorale poi aggiunge: “Non ci fermeranno con questi mezzi. Anzi, siamo convinti che mentre il criminale ‘sistema Libia’ costruito in questi anni sta mostrando il suo volto più feroce, saranno invece le ragioni della vita e dell’umanità ad affermarsi”.