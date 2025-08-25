Dal 1° settembre Mazara festeggia Santa Rosalia, tra devozione, sagre e spettacoli

Mazara del Vallo si prepara a vivere una settimana di intensa fede, tradizione e spettacolo in onore di Santa Rosalia, Compatrona della città. In via Pistoia sorge infatti l’unica chiesa della Diocesi, guidata dal parroco don Antonio Civello e dedicata alla Santa palermitana, diventata nel tempo un luogo di profonda devozione da parte dei mazaresi, che da secoli ne custodiscono il culto.

Il programma dei festeggiamenti inizierà lunedì 1 settembre, con la Lectio Divina in programma alle 21, per concludersi domenica 7 settembre, giornata che vedrà il tradizionale e suggestivo raduno di cavalli e cavalieri, oltre a un ricco calendario di eventi.

Tra gli appuntamenti più attesi, la veglia del 3 settembre alle ore 21, momento centrale di preghiera e raccoglimento. Non mancheranno anche iniziative culturali e ricreative: incontri tematici, spettacoli di musica, danza e teatro, la partecipazione di un gruppo folkloristico, nonché le tradizionali sagre gastronomiche dedicate alla sfincia (giovedì 4 settembre), alla pizza (venerdì 5) e alla salsiccia (sabato 6), che richiameranno residenti e visitatori. Vi invitiamo a seguire il calendario delle manifestazioni.

Spazio anche alla comicità e all’intrattenimento: la manifestazione vedrà la collaborazione ufficiale di Radio Gocce di Stelle, media partner dell’evento, con la conduzione di Claudio D’Ancona e Liliana Giannettino, protagonisti di gag e momenti di spettacolo che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Una settimana che unirà devozione, cultura popolare e spettacolo, confermando la festa di Santa Rosalia come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della comunità mazarese.