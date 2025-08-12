Mister Cavataio ancora alla guida del Mazara Calcio in Promozione

La società Mazara Calcio ha una conferma. Per la prossima imminente stagione calcistica del Campionato di Promozione 2025/26, ci sarà ancora l’esperto mister Filippo Cavataio alla guida della prima squadra. Mister Cavataio, classe 1969, mazarese di nascita, ha allenato i canarini nella scorsa stagione, allora proveniva dalla Folgore (Ecc) dove aveva allenato i rossoneri. In passato è stato allenatore del Campobello (campionato vinto in Eccellenza); Mazara (campionato vinto in Promozione), alla guida anche in Eccellenza e Serie D; Riviera Marmi (Ecc). Da calciatore, tra le tante maglie indossate, ricordiamo quelle del Trapani, Pontedera, Catania, Fasano, Gela, Avezzano, Mazara, Folgore e altre.