Dai fondali delle Egadi la Guardia Costiera recupera 400 metri di reti da pesca

Recuperata e rimossa una rete da posta presente nei fondali marini dell’Isola di Favignana a circa 40 metri dalla spiaggia in località “Punta Sottile”. Si tratta di un’operazione dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana in collaborazione con gli operatori dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi. Si tratta di oltre 400 metri di attrezzatura marinara recuperata dai fondali marini, consentendo la rimozione di una rete da pesca non segnalata secondo quanto previsto dalle normative europee in un’area di particolare pregio ambientale che ricade all’interno dell’area marina protetta e, potenzialmente, pericolosa anche per i bagnanti essendo stata posizionata in un’area riservata alla balneazione.

L’attività si è svolta congiuntamente al personale dell’area marina protetta delle Isole Egadi sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Trapani e una volta salpata la rete a bordo del mezzo dell’area marina protetta, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo ha provveduto al sequestro dell’attrezzatura per il successivo smaltimento. L’intervento in mare di questo tipo non è il primo svolto quest’estate dal personale della Guardia Costiera presso le Isole delle Egadi; a fine luglio, infatti, il personale della Capitaneria di porto di Trapani congiuntamente ad un’unità da pesca della marineria locale, a bordo dell’unità navale CP 579, ha rimosso e sequestrato una rete da posta di circa 800 mt in prossimità di Cala Minnola a Levanzo a circa 10 metri dalla costa.