Nastro Rosa Tour, la Marina Militare solca i mari trapanesi

La Lega Navale Italiana Sezione di Trapani ha salutato la conclusione della tappa trapanese del Nastro Rosa Tour, la manifestazione velica organizzata dalla Marina Militare, giunta alla quinta edizione. Il Comitato di Regata, a bordo dell’imbarcazione Vega della Sezione trapanese della LNI, ha dato il via alla partenza delle imbarcazioni della classe Figaro 3. Con un vento deciso da nord, le barche hanno lasciato il mare di Trapani facendo rotta verso Cagliari. Tra gli equipaggi partecipanti, anche Vega, l’imbarcazione sequestrata alla criminalità organizzata e intitolata alla memoria del magistrato Giangiacomo Ciaccio Montalto.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il presidente della Lega Navale di Trapani, Piero Culcasi – di avere dato il nostro supporto a un evento di questo livello, che valorizza il mare e la città di Trapani. Abbiamo organizzato con la Capitaneria di Porto il corso sulla sicurezza in mare; sono state due serate che hanno visto la partecipazione di oltre 150 soci ciascuna. Stiamo proseguendo i corsi per ragazzi sugli Optimist, il canottaggio, la vela d’altura e il progetto “Per l’alto mare” in collaborazione con il Ministero della Giustizia attraverso l’UEPE di Trapani. Un programma ampio che conferma il ruolo della Lega Navale come punto di riferimento per la comunità trapanese”. A Trapani vince la tappa il Circolo Nautico S. Ben, seguito dalle Fiamme Gialle di Cian e Montefusco e dallo straniero Goztope Yalken.