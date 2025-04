Torneo delle Regioni dall’11 al 18 aprile, Morgana “Nostro impegno anche sociale”

TERRASINI (PALERMO) (ITALPRESS) – “Abbiamo messo in moto questo meccanismo con cinque gironi, cinque comitati organizzatori, è evidente che facciamo una conferenza stampa in ognuno di questi, quindi è impegnativo. Tuttavia è un grande segnale della nostra organizzazione, un segnale che vogliamo dare ai giovani e un impegno sociale di contrasto a tutte le violenze”. Così il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lnd, Sandro Morgana, nell’Aula Consiliare del Comune di Terrasini, a margine della presentazione Girone A del Torneo delle Regioni, manifestazione di calcio giovanile che si disputerà in Sicilia dall’11 al 18 aprile.

Non solo sport, ma anche solidarietà: infatti, il Comitato Regionale Sicilia ha deciso di donare 5 euro per ogni rete messa a segno nel corso del torneo, da destinare all’associazione culturale “La Casa di Lucia” di Bompietro: “Un impegno importante. Lucia Pepe era una donna che è morta a 32 anni per un male incurabile ed era molto impegnata in favore delle fasce deboli delle popolazioni, degli indifesi, dei migranti e noi vogliamo dare un segnale a questa organizzazione”.

Presenti, oltre al padrone di casa Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini, anche il vicepresidente del CR Sicilia Dino Corbo, il consigliere regionale Lillo Andolina, il responsabile regionale del Calcio a 5 Maximiliano Birchler, il presidente dei Revisori dei Conti Leonardo Impellizzeri e i delegati provinciali di Palermo e Trapani Fabio Cardella e Bruno Lombardo.

Per quanto riguarda le istituzioni locali, erano rappresentati i Comuni di Castellammare (dove si disputerà la gara inaugurale), Palermo, Trapani, Valderice, e le società impegnate nella manifestazione: Renzo Lo Piccolo Terrasini, Fulgatore, Castellammare Calcio 94 e Valderice Calcio 2013.

