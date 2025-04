A Gela sequestrati 19 Kg di hashish e cocaina, un arresto

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione in un garage di via Bergamo, a Gela, dove è stato trovato un grosso quantitativo di droga. L’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un giovane che, con fare sospetto, aveva fatto ingresso all’interno del locale e dopo alcuni minuti era uscito con in mano una pesante cassetta degli attrezzi chiusa con un lucchetto.

Al rifiuto di mostrare cosa stesse trasportando, il giovane è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso delle chiavi del contenitore, all’interno del quale sono stati trovati diversi panetti di hashish ancora confezionati. Il controllo è stato esteso anche al locale, dove, su un soppalco, dietro delle vasche di accumulo dell’acqua, sono state rinvenute altre due cassette degli attrezzi chiuse, anche queste riempite con panetti di hashish e pezzi di cocaina in pietra, ancora da suddividere in dosi per lo spaccio.

A seguito delle attività di analisi e pesatura, l’ammontare complessivo della droga sequestrata è risultato pari a 19 chili di hashish e 330 grammi di cocaina, che avrebbero fruttato, una volta immessi sul mercato, introiti superiori ai 100 mila euro, secondo una stima degli investigatori. Il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. Il gip del Tribunale di Gela ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

