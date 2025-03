Trapani: scaricavano rifiuti nelle saline, denunciati due soggetti. VIDEO

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo del distaccamento di Trapani hanno denunciato hanno denunciato due pregiudicati trapanesi di 34 e 36 anni per abbandono di rifiuti, guida senza patente e con revisione scaduta. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo nei pressi della riserva naturale orientata delle Saline di Trapani, Paceco e Misiliscemi, hanno notato, tramite l’ausilio di un drone, la presenza di numerosi scarichi e abbruciamenti di rifiuti. Durante il sopralluogo dall’alto notavano inoltre la presenza di un autocarro a tre ruote carico di rifiuti speciali che si addentrava all’interno della riserva. Raggiunto il mezzo sorprendevano i due pregiudicati intenti a scaricare sul suolo i rifiuti, sulle sponde del canale Baiata. I due soggetti sono stati denunciati mentre sono stati sottoposti a sequestro i rifiuti ed il mezzo utilizzato per il trasporto.

GUARDA IL VIDEO: