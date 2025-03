Love Ghost, il nuovo singolo “Just Another Sunday” con Jazz Moon

Love Ghost e Jazz Moon si uniscono per il nuovo singolo da sogno “Just Another Sunday“. Love Ghost collabora con l’artista austriaca Jazz Moon per il singolo “Just Another Sunday”, un brano dream rock ipnotizzante che cattura la struggente solitudine di una relazione a distanza. La canzone è cantata da Jazz Moon, è la sua prima canzone. Mescolando melodie eteree con emozioni crude “Just Another Sunday” esplora il dolore silenzioso della mancanza di qualcuno dove ogni domenica sembra la stessa senza quella persona. Con il suono atmosferico caratteristico di tante canzoni dei Love Ghost e la voce inquietante di Jazz Moon,”Just Another Sunday” è un inno profondamente personale ma universale per chiunque si sia mai sentito solo in una relazione d’amore.

Link streaming: https://open.spotify.com/intl-it/album/4r4R9wutwCwKPJgYoQtmhb

Just Another Sunday segue una serie di singoli pubblicati da Love Ghost elogiati da Rolling Stone, Sonic Seducer, Clash, American Songwriter, Alternative Press, Lyrical Lemonade, Earmilk, Playboy e molti altri. Love Ghost ha suonato al festival Rockpalast, trasmesso in tutta la Germania dalla televisione tedesca. A Città del Messico hanno fatto un tour in tutto il Messico e hanno suonato all’Amazon’s Gamergy Festival, trasmesso in tutta l’America Latina. Hanno suonato con artisti di tutto il mondo, tra cui Rico Nasty, Camidoh, Adan Cruz, Mabiland, Blnko, Wiplash e Tankurt Manas, per citarne alcuni.

Website: https://www.loveghost.com

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

YouTube: https://youtube.com/@LoveGhost

Twitter: https://twitter.com/@LoveGhost_

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Soundcloud: https://soundcloud.com/loveghost_official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi

Deezer: https://www.deezer.com/us/artist/345544

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@loveghost_official