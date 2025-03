“Il Bersagliere: baluardo dei valori di civiltà”, a Marsala Concorso di idee per le scuole

La figura del bersagliere, simbolo di coraggio, disciplina e impegno per l’Unità d’Italia – di cui Marsala ha scritto una bella pagina risorgimentale – è il tema del Concorso di Idee che l’Amministrazione comunale riserva alle scuole del territorio comunale. Promosso in collaborazione con l’Associazione Nazionale Bersaglieri e programmato nell’ambito del 72° Raduno Nazionale Bersaglieri (Marsala, 8/11 maggio), il Concorso “Il Bersagliere: baluardo dei valori di civiltà a tutela della pace e della libertà” è rivolto a studentesse e studenti delle Istituzioni scolastiche di I e II grado (statali e paritarie), che potranno parteciparvi con piena autonomia espressiva, singolarmente, per gruppi o per classi.

I lavori prodotti dovranno pervenire al Comune di Marsala entro il prossimo 29 Aprile, secondo le modalità indicate nel bando, online alla pagina istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/avviso-pubblico. Il Concorso è coordinato dal settore comunale Affari Generali, diretto da Giovanna Basiricò. “La premiazione avverrà nel corso delle celebrazioni del 72° Raduno Nazionale Bersaglieri, sottolinea l’assessore Francesco Marchese. Ai vincitori assegneremo buoni libri e materiale scolastico. Invito gli alunni a presentare i propri lavori, confidando nei dirigenti e docenti per assicurare un’ampia partecipazione”.