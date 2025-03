A Marsala l’Ammitu di San Giuseppe a Digerbato, a Mazara l’altare della cittadinanza

In contrada Digerbato a Marsala ritorna, dopo anni di assenza, il tradizionale “Ammitu di San Giuseppe” che si svolgerà domenica 16 marzo in piazza. Ecco il programma: domenica 16 marzo: ore 10, santa messa in piazza Digerbato; ore 11, benedizione dell’altare di San Giuseppe; ore 11,15, tuppuliata, ammitu di San Giuseppe, cabaret e musica con Maurizio Favilla e Pasquale Umile; ore 13, pranzo in piazza a base di pasta con pesto alla trapanese e sfincione di San Giuseppe; ore 15, giochi in piazza per bambini e ragazzi a cura del gruppo giovani “Join us in God”. Lunedì 17 marzo: da ore 9 a ore 12, visita all’altare; ore 17,15, recita santo Rosario; ore 18, santa messa. Martedì 18 marzo: da ore 9 a ore 12, visita all’altare; ore 17,15, santo Rosario; ore 18, santa messa; ore 20,30, veglia di preghiera animata dal gruppo giovani “Join us in God”. Mercoledì 19 marzo: ore 9, Lodi mattutine; da ore 9 a ore 12, visita all’altare; da ore 17,15, recita santo Rosario e santa messa; ore 19, processione del simulacro.

Anche quest’anno nella chiesa-rettoria San Giuseppe (Cattedrale) sono esposti gli altari realizzati da scuole cittadine, associazioni, enti. Nell’ambito dei festeggiamenti oggi (venerdì 14 marzo), alle ore 18, santa messa con i ministri straordinari dell’Eucaristia e il gruppo di preghiera della Divina Misericordia rendono omaggio a san Giuseppe; ore 19,30, Lectio divina. Lunedì 17 marzo: ore 8-20, si terrà la visita agli altari di san Giuseppe a Vita, Salemi, Gibellina e Partanna. Martedì 18 marzo: ore 9, santa messa; ore 18, santa messa con il gruppo AC “Madre Teresa di Calcutta” e i “Servi di Cristo vivo” che rendono omaggio a San Giuseppe. Mercoledì 19 marzo: ore 9, santa messa; ore 16,30, atrio della Cattedrale, cena di San Giuseppe con le 101 pietanze realizzate dall’IC “Borsellino-Ajello” e dalla Pro Loco; ore 19, santa messa. Ecco le scuole, associazioni ed enti coinvolti nell’allestimento degli altari: IC “P. Borsellino-D. Ajello”, liceo artistico “Don G. Morello”, IC “G. Boscarino-A. Castiglione”, IC “G. Grassa-G.B. Quinci”, IC “L. Pirandello-B. Bonsignore”, polo liceale, Istituto superiore “F. Ferrara”, Istituto tecnico “R. D’Altavilla”, Scuola infanzia “Grillo parlante”, Euroform, MpV e Cav, Aimc, Fede e Luce, associazione “Abilmente uniti”, associazione “Alchimie”, casa Orchidea, Fidapa, Laboratorio Unitalsi, Pro Loco, ACR Cattedrale, gruppo AC adulti “Madre Teresa”, gruppo catechiste Cattedrale e Fondazione San Vito Onlus.