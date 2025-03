I giovani del PD:”Il voto è la vostra rivolta”, incontro a Marsala sui cinque quesiti referendari

In vista della prossima consultazione per i cinque quesiti referendari, che si terrà tra il 15 aprile e il 15 giugno, i Giovani Democratici di Marsala hanno organizzato un incontro informativo, fissato per venerdì 14 marzo 2025 alle ore 16:30, presso il complesso Monumentale di san Pietro denominata “Contratto di lavoro e tutele crescenti – disciplina dei licenziamenti illegittimi”;



Richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità”;

Richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;

Richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

Al dibattito interverranno: Anselmo Gandolfo, Segretario Confederale della CGIL di Trapani, che approfondirà i quesiti legati al lavoro, e il prof. Abdelkarim Hannachi, coordinatore dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, che approfondirà il quesito riguardante la cittadinanza italiana.

umentale San Pietro.