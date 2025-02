Riapre la discarica di Lentini, ma l’emergenza è dietro l’angolo: “RSU non sempre raccolto”

La Sicilia ha rischiato l’ennesima emergenza rifiuti con la chiusura ieri della discarica di Lentini. Chiusura che è avvenuta per mezza giornata e ieri stesso, nel pomeriggio, l’impianto è stato riaperto. Emergenza rientrata, almeno per il momento, nella discarica gestita da “Sicula Trasporti” nel siracusano, dove finiscono i rifiuti indifferenziati di duecento Comuni dell’Isola. Anche la Provincia di Trapani avrebbe avuto ripercussioni e difatti qualche cittadino si lamenta del fatto che nelle scorse ore l’RSU non è stato raccolto in diverse zone, come nel versante nord di Marsala. La motivazione dello stop all’impianto è stato dovuto al persistente ritardo dell’arrivo della nave deputata al trasporto transfrontaliero delle balle filmate stoccate al porto di Augusta e per la limitazione imposta con ordinanza del presidente della Regione. L’amministratrice giudiziaria aveva eccepito che l’ordinanza che giustificava lo stoccaggio aveva durata di 21 giorni, termine che non era stato prorogato. Ieri però, è arrivata la diffida da parte della Regione a provvedere in modo che i Comuni possano conferire regolarmente i rifiuti in discarica.