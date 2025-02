Oratori avamposti di speranza, un convegno al Don Bosco di Trapani

Si terrà venerdì 28 febbraio presso il Teatro don Bosco a Trapani il convegno di presentazione delle attività realizzate in alcuni oratori della Diocesi di Trapani grazie ad una legge della Regione Siciliana che ha finanziato alcuni progetti per incentivarne la funzione educativa e sociale al servizio di bambini e ragazzi. Si tratta di un’ attività che ha coinvolto diverse diocesi in tutta la regione: 5 in particolare gli Oratori del territorio della Diocesi di Trapani che hanno partecipato all’attività formativa ludica e culturale con l’elaborazione di specifici progetti in relazione ai bisogni e alle domande dei minori coinvolti nelle attività pastorali e sociali.

Con inizio alle ore 17 interverranno il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, la dirigente dell’Assessorato famiglia e politiche sociali della Regione siciliana Maria Letizia Di Liberti, il direttore della Pastorale giovanile diocesana don Giuseppe Grignano. Sul palco del teatro si alterneranno anche gli educatori degli oratori: Santissimo Salvatore di Trapani, Oratorio Carlo Acutis della parrocchia Maria Santissima della purità di Valderice, Oratorio Sacro Cuore di Napola (Erice); Oratorio Anime Sante di Alcamo, Oratorio San Giuseppe di Castellammare del Golfo che presenteranno le attività svolte. Inoltre sarà presentato un sesto progetto realizzato dalla pastorale giovanile diocesana.