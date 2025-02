Violentava il figlio di amici, condannato un uomo: i fatti avvenuti anche a Trapani

Abusava sessualmente di un bambino di 7 anni a lui affidato qualche dai genitori suoi amici. Un uomo di 49 anni – che a marzo dell’anno scorso era finito agli arresti domiciliari proprio per violenza sessuale – è stato adesso condannato a 14 anni di carcere dal gup palermitano Ivana Vassallo, che lo ha processato con il rito abbreviato. L’imputato dovrà anche risarcire i genitori del piccolo, che si sono costituiti parte civile con una provvisionale di 25 mila euro ciascuno. Era stato lo stesso bambino a raccontare alla sua famiglia gli abusi subiti e in almeno due circostanze avvenute una volta in una casa di Palermo e un’altra in una sita a Trapani, sarebbe stato molestato e abusato proprio dall’uomo. Accuse che sono state ritenute fondate dal giudice e che hanno portato alla sua condanna.