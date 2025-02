L’ex scuola di Mokarta torna nella disponibilità del Comune di Trapani dopo una sentenza

Due immobili tornano nella disponibilità del Comune di Trapani dopo una sentenza. Si registra l’ennesima sentenza a favore del Comune di Trapani, ancora una volta costretto a ricorrere al Tribunale per tornare in possesso di un altro bene immobile di proprietà dei cittadini trapanesi. Nella passata legislatura il sindaco Tranchida aveva scoperto che taluni beni immobili erano stati affidati in maniera illegittima in favore di Enti ed Associazioni che, di fatto, non garantivano neanche un plurale soddisfacimento del generale interesse. “Certa politica trapanese, a prescindere dal governo di turno ..ha favorito e garantito agli “amici” prebende ed opportunità ..tanto ad alcuni latifondisti (vedasi abusive lottizzazioni su Villa Rosina) quanto ad Enti ed Associazioni diverse nel godimento di beni pubblici, presidio culturale e sociale della comunità trapanese tanto nel centro storico quanto nelle frazioni – dichiara Tranchida- E’ sicuramente impopolare inimicarsi taluni e tanti, ma sicuramente è doveroso restituire alla città e dunque al popolo trapanese quello che gli appartiene”.

Nessuno sconto ad alcuno pertanto: rientrato nella disponibilità della Città di Trapani il Principe di Napoli, affidato all Università di Palermo per potenziare corsi ed alta formazione e l’ex scuola di Mokarta. “Ci confronteremo con il Comune di Erice e con la comunità di Mokarta e della confinante Napola per valutare al meglio il godimento plurale per le nostre comunità. Tanto – conclude Tranchida -, come già accaduto, probabilmente mi farà perdere consensi ma di certo favorirà alla lunga la comunità degli onesti trapanesi. Stiamo verificando anche di altre “anomalie” – conclude Tranchida – e non ci fermeremo davanti ad alcun potentato, politico e non. Certa putia politica, e non solo, verrà spazzata via. Trapani in cammino ..significa anche questo”.