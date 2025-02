MediaLab all’Istituto ‘Bassi-Catalano’ di Trapani per un uso consapevole del web

Nei giorni 10 e 11 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo Bassi-Catalano di Trapani, si sono svolte le attività di MediaLab nell’ambito del progetto Y.E.S. 4 Future – Young Europe – Strategies for Future. L’iniziativa, che mira a sensibilizzare i giovani sulle opportunità e sui rischi del mondo digitale, ha coinvolto studenti e insegnanti di due classi terze della scuola di primo grado, con il supporto di esperti in media education e politiche sociali. “Siamo soddisfatti dell’attività svolta” ha dichiarato la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Bassi Catalano di Trapani Ornella Cottone. “I laboratori hanno permesso di sensibilizzare i nostri studenti sulle tematiche connesse all’uso dei social network e del web in generale, con una particolare attenzione alle criticità, sottolineando quali sono i comportamenti opportuni e quelli inopportuni da assumere in rete.”

Come risultato finale dei MediaLab, gli alunni realizzeranno un prodotto digitale di video editing, che sintetizzerà attraverso immagini e slogan un concetto positivo legato all’uso responsabile del web. Il progetto sarà documentato con foto e riprese che testimonieranno le attività svolte. La Dirigente ha concluso con un particolare apprezzamento per gli esperti, i quali hanno scelto l’approccio learning by doing, ritenuto molto efficace e funzionale nell’ambito dell’acquisizione di competenze reali da parte degli studenti. Grazie al supporto delle media educator Federica Altese e Giada Cammareri, e dell’esperta in politiche sociali Giorgia La Mantia, gli studenti hanno avuto modo di approfondire argomenti come la sicurezza digitale, il cyberbullismo e la comunicazione responsabile online.

Alice Castelli, responsabile per il Consorzio Solidalia, ha sottolineato l’importanza del fare rete tra istituzioni scolastiche e Terzo Settore: “Creare connessioni tra scuole ed enti del territorio permette di consolidare concetti educativi fondamentali nei giovani. Durante questi partecipati appuntamenti, gli studenti si sono dimostrati entusiasti e coinvolti, grazie anche all’uso di linguaggi e strumenti multimediali a loro vicini.”

Il progetto YES 4 Future, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Linea di intervento M5C3-1.3 “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”, ha l’obiettivo di creare un ambiente educativo che incoraggi i giovani tra gli 11 e i 17 anni a sviluppare competenze avanzate nelle aree STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e STEAM (inclusa l’Arte). L’obiettivo generale è il contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al fenomeno dei NEET, tramite l’acquisizione di conoscenze e competenze scientifiche, tecnologiche e computazionali. Tali competenze sono finalizzate a rispondere alle esigenze occupazionali del territorio e a favorire un utilizzo consapevole dei linguaggi digitali.