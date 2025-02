 Il “Marino Torre” di Trapani ospita la Gara Nazionale degli Istituti Nautici

Ogni anno si svolge in Italia un concorso riservato alle alunne e agli alunni eccellenti degli Istituti Nautici di tutto il territorio nazionale. Il concorso, denominato “Gara Nazionale degli Istituti Nautici”, coinvolge tutti gli indirizzi di studio della nostra scuola. Lo scorso anno, un ragazzo, Riccardo Navetta, ha vinto a Imperia il titolo nazionale CAIM (ex Macchinisti), regalando all’Istituto una grande soddisfazione e il diritto ad organizzare lo stesso concorso nel 2025. Dal 14 al 16 maggio prossimi si svolgeranno a Trapani le prove, a cui parteciperanno gli studenti dei vari Istituti Nautici italiani. La scuola ha già indetto il bando di partecipazione, inviandolo ai 72 Istituti Nautici presenti in tutto il territorio italiano. Lo svolgimento del concorso rappresenterà un’occasione di sviluppo delle capacità di interazione e confronto per tutti gli studenti presenti e i loro docenti accompagnatori.

“Si tratta di un evento che costituisce una grande risorsa per il nostro Istituto – spiega la dirigente scolastica Vita D’Amico – e per il nostro territorio. L’Istituto Nautico di Trapani è un pezzo importante di storia della città e, nei tre giorni di maggio in cui si svolgerà la gara, si porrà al centro del mondo scolastico nazionale. Non va trascurata anche la possibilità che questa manifestazione possa costituire un’opportunità per far conoscere le bellezze paesaggistiche, storiche ed ambientali di Trapani e del suo circondario, sollecitando nuovi flussi turistici in entrata. Per tutto il personale della nostra scuola è un orgoglio dover ospitare questo evento e daremo il meglio affinché si svolga nel migliore dei modi”.