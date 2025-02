Itaca Chiama Sanremo prima serata: i voti e i commenti di Marco Zichittella

Torna per il sesto anno consecutivo Itaca Chiama Sanremo, la rubrica che nei giorni del Festival della Canzone Italiana propone i commenti e i voti di 5 artisti del trapanese. Quest’anno la kermesse canora della Città dei Fiori vede il ritorno di Carlo Conti alla conduzione accompagnato nella prima serata dai co-conduttori Antonella Clerici e Jerry Scotti. A giudicare i cantanti in gara saranno 5 artisti del nostro territorio – uno a serata – che provengono da diversa formazione musicale e teatrale e che commenteranno le 5 serate del Festival di Sanremo con uno sguardo critico, divertito, tecnico, di cuore.

PRIMA SERATA – I VOTI E I COMMENTI DI MARCO ZICHITTELLA

Gaia – Chiamo io chiami tu: 6

Da esordiente e prima ad esibirsi sul palco, buona la performance sia vocale che scenografica. Brano, però, scontato e poco efficace.

Gabbani – Viva la vita : 7,5

Non delude le aspettative. Brano Sanremese doc, probabile podio. Peccato solo l’incertezza sull’ultimissima nota di chiusura: anche i big si emozionano.

Rkomi – Il ritmo delle cose : 5,5

Onestamente, finito il brano mi sono rimaste solo le vocali apAErte

Noemi – Se t’innamori muori: 6

Nulla di particolare, graffiato troppo accentuato (di Mia Martini ce n’è una…)

Irama – Lentamente: 4

Brano mononota, spogliarello superfluo. Deludente.

Coma Cose – Cuoricini: 6,5

Il trucco alla Tim Burton di lei mette ulteriormente in ombra il ruolo di lui. Brano radiofonico.

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola: 3,5

Sarò certamente impopolare, ma Sanremo non è il festival della poesia. Potrebbe esserci l’emozione della prima sera, altrimenti è da valutare l’autotune per le prossime esibizioni.

Marcella Bella – Pelle Diamante: 5

“Vorrei essere Elodie”, ma non ha l’età. Brano insignificante.

Achille Lauro – Incoscienti giovani: 6–

Apprezzabile solo lo sforzo di adeguamento allo standard: cerca lo scoop per la “normalità”. Ben sei autori per un brano che sfiora la sufficienza.

OSPITI Noah e Mira Awad – Imagine: /

Auspicio senza tempo (purtroppo…), cantanti vere.

Giorgia – La cura per me: 9

Coefficiente di difficoltà vocale alle stelle, performance letteralmente perfetta. Brano complesso e un po’ difficile da recepire. Il 10 potrebbe arrivare al secondo ascolto.

Willie Peyote – Grazie ma no grazie: 7,5

Yeah! Finalmente i musicisti dell’orchestra si divertono e anche noi!

Rose Vallain – Fuorilegge: 8

Ottima performance vocale, brano – nel suo genere – riuscito e molto orecchiabile.

OSPITE Jovanotti

Mitico, entertainer purosangue. Sogniamo un Marsala Jova Beach Party. Sogniamo.

Olly – Balorda nostalgia: 6,5

Brano carino. L’artista, nel panorama di oggi, è una discreta promessa.

Elodie – Dimenticarsi alle sette: 5

Delude le aspettative.

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola: 5

Il brano r&b meriterebbe anche, ma infastidisce il ruolo secondario cui è relegato l’artista in gara rispetto al featuring di due rapper insignificanti, un dj che fa finta e un coro che se almeno avessero fatto cantare loro.

Ranieri – Tra le mani un cuore: 5,5

Doti canore indiscutibili e persistenti, ma il brano é poco efficace.

Tony Effe – Damme ‘na mano: 4,5

Anche lui cerca lo scoop per la “normalizzazione”, ma finisce col risultare snaturato. Il brano non entusiasma, la performance canora è mediocre.

Serena Brancale – Anema e core: 7

Brano divertente, lei canta bene. Avrei solo evitato alla troupe la fatica di portare sul palco i pad per le percussioni: nemmeno collegati.

Brunori Sas – L’albero delle noci: 5.

Carini melodie, testo e arrangiamento, ma nel complesso il brano non colpisce, se non per la somiglianza a De Gregori. In questa S.a.s., pare che sia lui il socio accomandatario (scusate, deformazione professionale).

Modá – Non ti dimentico: 4.

Trita e ritrita.

Clara – Febbre: 6,5

Canta bene, senza strafare, un brano che certamente troverà spazio in radio.

Lucio Corsi – Volevo essere un duro: 7,5

Bel brano, artista promettente e poliedrico. Si potrebbe persino azzardare un paragone con il gigante Bowie. Vedremo…

Fedez – Battito: 3 – –

Le pupille dilatate unico elemento da segnalare. Noia per il resto.

Bresh – La tana del granchio: 5,5

Lo ascolto per la prima volta. Sono stato distratto dal tentativo di comprendere se utilizzasse o meno l’autotune.

Sarah Toscano – Amarcord: 4

Canzone scontata, buone doti canore ma acuti da affinare. Giovanissima, c’è tempo per migliorare.

Joane Thiele – Eco: 5

Atmosfera western, buona performance canora. Suona anche la chitarra, forse…

Rocco Hunt – Mille vote ancora: 4

Musica orecchiabile, testo confuso, nel complesso poco convincente.

Francesca Michelin – Fango in paradiso: 7

Buona performance canora, nonostante l’infortunio, per un brano ben strutturato. Colpiscono piacevolmente le variazioni del cantato in scala blues, a dare un tocco di particolarità ad un brano che rischiava di risultare piatto.

The Kolors – Tu con chi fai l’amore: 8

Ennesimo brano azzeccato, nel solco dei precedenti successi sanremesi. I ragazzi meritano.