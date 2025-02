Itaca Chiama Sanremo: 5 artisti per il Festival, voti e commenti

Torna per il sesto anno consecutivo Itaca Chiama Sanremo, la rubrica che nei giorni del Festival della Canzone Italiana propone i commenti e i voti di 5 artisti del trapanese. Quest’anno la kermesse canora della Città dei Fiori vede il ritorno di Carlo Conti alla conduzione accompagnato da una serie di co-conduttori: Antonella Clerici, Jerry Scotti, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan. A giudicare i cantanti in gara saranno 5 artisti del nostro territorio – uno a serata – che provengono da diversa formazione musicale e teatrale e che commenteranno le 5 serate del Festival di Sanremo con uno sguardo critico, divertito, tecnico, di cuore. Li presentiamo.

Marco Zichittella

PRIMA SERATA_ Ad aprire la kermesse saranno i voti e i giudizi di Marco Zichittella. Nella vita avvocato specializzato in diritto commerciale internazionale, dal 1993 studia pianoforte per circa dieci anni e successivamente canto per sei anni con la soprano Mary Boschi. Ha pubblicato diversi album di musica inedita hard rock. Oggi si dedica alla musica come lead singer e tastierista della sua band, Masterminds, e come cantante nel tribute show ai Queen, Friends Will Be Queen.

Francesco Di Giovanni

SECONDA SERATA_ La serata del Festival di mercoledì è affidata a Francesco Di Giovanni. Il giovane chitarrista ha una carriera che spazia tra concerti e collaborazioni con artisti di rilievo, sia in Italia che all’estero; ha studiato chitarra jazz e pop rock presso il Conservatorio “Scontrino” di Trapani e ha partecipato a numerosi seminari di alto livello. Il suo percorso artistico include importanti partecipazioni a festival e concerti prestigiosi, il concerto con l’Orchestra Jazz Siciliana e Dave Weckl. Tra i traguardi più significativi della sua carriera, ha preso parte al progetto “Elimi Jazz Quintet” che ha pubblicato il disco “Next Stop” e ha vinto il primo premio al Sicily Academy Jazz Contest. Inoltre, nel 2021 ha vinto il premio “Tomorrow’s Jazz” al Venezia Jazz e, nel 2023, ha trionfato al concorso “Uno&JazzBlues” e al “NuJazz Festival” con il suo progetto “Elimi”. Il 2024 segna l’uscita del suo secondo album, “Moon Drop” (EMME LABEL) e inizia una collaborazione con la “Music Academy” della casa discografica “IDA – Isola Degli Artisti”. Ha lavorato come trascrittore per Musicezer.

Ciccio Giammartino

TERZA SERATA_ La terza serata del Festival, giovedì 13 febbraio, vedrà i voti e i giudizi di Ciccio Giammartino. Il musicista marsalese con oltre 30 anni di carriera che approfondisce sotto la guida dei Maestri Michele Pantaleo e Fabio Crescente, si perfeziona nell’arte del basso e della chitarra. La sua versatilità lo ha portato ad abbracciare diversi generi musicali, principalmente il rock e il pop, senza mai perdere la capacità di esplorare nuovi territori sonori. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi musicisti della Sicilia Occidentale, registrando dischi che spaziano dall’hard rock al pop, fino alla world music. Queste esperienze gli hanno permesso di affinare un sound e un approccio musicale unici, riconosciuti e apprezzati nell’ambito musicale locale e non solo. Attualmente Giammartino è il bassista degli Is A Band e del tribute show “Friends Will Be Queen“, dove porta sul palco la sua energia e la sua inconfondibile presenza musicale. La sua musica è fortemente influenzata da leggende del basso come Jack Bruce, Bernard Edwards, Lee Sklar e Stuart Hamm, che hanno forgiato il suo stile e la sua tecnica.

Luana Rondinelli

QUARTA SERATA (DUETTI)_ Della quarta serata del Festival, venerdì 14 febbraio, è protagonista Luana Rondinelli. L’attrice, drammaturga e regista, nata nel 1979 a Roma e cresciuta a Marsala, si diploma alla scuola di teatro del comune lilybetano e prosegue la formazione con Enzo Garinei e in vari laboratori. Nel 2011 fonda la compagnia Accura Teatro, vincendo premi per la sua pièce Taddrarite, contro la violenza sulle donne, tra cui il premio della critica al contest Etica in Atto 2013 e il miglior spettacolo al Roma Fringe Festival 2014. Questo successivo riconoscimento la porta a rappresentare il suo lavoro negli USA, tra cui al San Diego International Fringe Festival 2016. Ha ricevuto altri premi per le sue opere, tra cui Giacominazza, vincitrice del miglior testo originale al festival Teatri Riflessi di Catania, e per A testa sutta, che le vale il Premio Fersen alla drammaturgia. Successivamente, crea e vince il Premio Anima Mundi 2018 per Penelope – L’Odissea è Fimmina. Nel 2019 scrive ETerNA a’ vucca l’amma per il Teatro Stabile di Catania, in occasione del 350° anniversario dell’eruzione dell’Etna. Nel 2020 dirige una nuova versione di Taddrarite con attrici di fama nazionale, ricevendo una menzione speciale al Premio Afrodite. Il suo ultimo spettacolo, Sciara prima c’agghiorna, è stato debuttato l’11 agosto 2024, ispirato al libro di Franco Blandi, con la regia di Giovanni Carta.

Roberta Genna

QUINTA SERATA (FINALE)_ Chiuderanno per noi il Festival, sabato 15 febbraio, i voti e i giudizi di Roberta Genna. La cantautrice marsalese, laureata in scienze linguistiche e relazionali internazionali presso l’Università Cattolica di Milano, è diplomata in canto jazz presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna. In Colombia nel 2016 ha il privilegio di cantare presso l’ambasciata italiana e per “Viva Italia” a Bogotá organizzata dalla Camera di Commercio colombiana. A Bratislava nel 2019 collabora con dei musicisti slovacchi e vince e arriva finalista a diversi festival nazionali: Premio “Chicco Bettinardi”, Vittoria Jazz Festival, Premio “Pippo Ardini”, Premio “My way Festival”, Premio “Massimo Urbani”. In portogallo studia con la pianista e cantante Fátima Serro, lì entra in contatto con la cultura portoghese e la musica popolare: il fado e la regina di questo genere, Amalia Rodriguez. Da lì nascerà il suo progetto “Sicilia lusitana”. Per il cinema, canta “Chez Moi” scritta dal maestro Giuseppe Tranquillino per il film “Calcinculo” di Chiara Bellosi uscito nell’aprile 2022. Sempre nel 2022 è la cantante dell’Orchestra di San Lazzaro diretta dal direttore del Conservatorio di Bologna Aurelio Zarrelli.