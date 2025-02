Borsa Internazionale del Turismo: la Sicilia punta su destagionalizzazione ed eventi esperienziali

Nell’ambito della Bit di Milano 2025 il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’assessore del Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, hanno tenuto una conferenza stampa per elencare gli obiettivi che il Governo dell’isola si pone. Il quadro generale dell’andamento dei flussi turistici conferma senz’altro un dato complessivo assai incoraggiante, restituendo l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita, a riprova dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere e del buon lavoro realizzato in termini di individuazione dei mercati target e promozione della destinazione. Il 2024 è stato un anno in cui il comparto turistico della Regione ha continuato a risentire degli effetti positivi registrati già nel 2023, quando il numero complessivo di presenze registrate sull’Isola aveva superato il dato pre-pandemico del 2019. Con oltre 21 milioni 527 mila presenze registrate nel complesso delle strutture ricettive, il 2024 ha fatto registrare un incremento del 4,2% rispetto al 2023, quando le presenze rilevate ammontavano a 20.654.324.

È il comparto extra-alberghiero a trainare la crescita complessivamente registrata a consuntivo 2024 e tale contingenza è legata al rapido diffondersi, su tutto il territorio regionale, di nuove forme di ricettività, fortemente concorrenziali rispetto a quelle tradizionali, rappresentate dalle locazioni di immobili a fini turistici (affitti brevi) che assorbono il 22,6% delle presenze complessive. Guardando ai dati in termini di nazionalità dei clienti, gli stranieri rappresentano la quota prevalente di presenze (54,9%) sia nel complesso, che nei due macro aggregati (alberghiero ed extra-alberghiero). Un altro aspetto interessante che emerge dall’analisi dei dati più recenti, è quello che risponde a uno degli obiettivi generali della programmazione regionale, ossia l’allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell’offerta. In tal senso, i primi dati provvisori del 2024 rilevano un flusso turistico non più concentrato esclusivamente nei mesi tipicamente estivi, come in passato, ma meglio distribuito nel corso dell’anno e caratterizzato da decisivi incrementi percentuali specie nei mesi di bassa stagione e soprattutto per la componente straniera. Un esempio su tutti: il dato delle presenze straniere registrate tra gennaio e marzo 2024, che si assesta al 22,9% in più rispetto all’omologo periodo del 2023.

Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma nel periodo post-pandemico stiamo assistendo a una decisa avanzata degli altri mercati, tra cui quello britannico, americano e polacco. Il dato complessivo rilevato conferma una generale crescita dei territori che attesta un andamento fortemente positivo grazie alla costante sinergia attivata. Un risultato che è il frutto della particolare connotazione di una programmazione che guarda costantemente ad una visione orientata a profilare un’offerta turistica il più possibile integrata ed allargata all’intero territorio regionale in cui gli elementi della destagionalizzazione e della delocalizzazione dell’offerta trovano strategica rilevanza.

Destagionalizzazione dei flussi turistici

Su questo versante gli impulsi sono davvero significativi e pienamente condivisi con gli indirizzi del Governo regionale. È, infatti, obiettivo prioritario della programmazione prevedere costantemente forme concrete di destagionalizzazione dei flussi in coerenza con gli obiettivi generali del Programma Triennale di Sviluppo Turistico che è lo strumento di programmazione di particolare rilevanza che sorregge le scelte dell’Assessorato. In tale ottica, sono state rafforzate specifiche azioni finalizzate ad allungare la stagione turistica il più possibile attraverso apposite iniziative ed eventi che hanno fatto registrare – come già evidenziato – un incremento considerevole di flussi nei peridi di bassa stagione. Il riferimento, a titolo esemplificativo, è a quegli eventi, ormai consolidati negli anni, come, la Coppa degli Assi, la Settimana di Musica Sacra, Belliniana, i Treni Storici, che hanno riscosso un grande successo sotto ogni profilo, compreso quello artistico e culturale in senso stretto. Sempre in tema di allungamento della stagione turistica è stato definito un progetto innovativo rispetto al passato che ha visto la piena condivisione preliminare degli operatori turistici – denominato “Sicilia d’Inverno” – grazie al quale gli operatori dell’incoming turistico hanno l’opportunità oggi, per la prima volta, di proporre e veicolare i propri pacchetti turistici, così come le offerte di viaggio e le proposte di turismo esperienziale attraverso il sito ufficiale di promozione dell’Assessorato (visitsicily.info), ma anche tramite le attività di promozione svolte in occasione di Borse e Fiere di settore e produzione di prodotti editoriali etc. L’Assessorato offre visibilità all’offerta, ma i pacchetti possono essere acquistati unicamente presso l’operatore stesso (sito web, portale, agenzia on line, negozio fisico). Le proposte in questione sono riconducibili a due specifiche tematiche: “I pacchetti turistici”, di esclusiva competenza dei tour operator e “Le proposte esperienziali”, redatte da strutture ricettive, associazioni ed altri Enti di settore. Ogni proposta pervenuta (sia pacchetti che esperienze) fornisce al turista informazioni chiare e ben definite per poter programmare il proprio soggiorno in Sicilia. Una breve scheda descrittiva, foto di accompagnamento e, soprattutto, il contatto del tour operator e delle associazioni e strutture ricettive che hanno formulato le proposte. Il materiale pervenuto finora è immediatamente fruibile, ma l’aspettativa è quella di ricevere proposte e pacchetti anche per il prossimo futuro. Le proposte pervenute saranno a breve tradotte nelle altre lingue ufficiali del sito, ovvero inglese, francese e spagnolo.

Nell’apposita sezione del sito denominata “Sicilia d’Inverno” sono pervenute, quindi, e conseguentemente caricate dopo una attenta valutazione di coerenza rispetto agli obiettivi dell’iniziativa assunta, diverse proposte esperienziali e pacchetti turistici riferiti all’intero territorio regionale. Un significativo passo in avanti rispetto all’obiettivo ormai consolidato di rafforzare sempre più l’elemento della destagionalizzazione. Un approccio che sta fortemente implementando, più in generale, il brand della Sicilia, una maggiore concentrazione di turisti in tutti i mesi dell’anno.

Delocalizzazione dell’offerta

Ulteriore obiettivo espressamente previsto all’interno del Programma Triennale di Sviluppo Turistico adottato dall’Assessorato è quello di sostenere la delocalizzazione dell’offerta turistica diffondendo i benefici del turismo e concorrendo ad alleggerire i fattori di pressione. Un obiettivo di significativa rilevanza che è stato rafforzato grazie alla particolare sinergia amplificata sul territorio che ha consentito di valorizzare identità e patrimoni locali contribuendo, altresì, in tale ottica alla crescita della qualità di vita dei residenti.

Calendario delle manifestazioni 2025

È stato adottato anche per il 2025 un Calendario delle Manifestazioni di grande richiamo che include eventi di forte rilevanza turistica, quali spettacoli, fiere, rassegne musicali, teatrali, cinematografiche e gastronomiche con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale e turistica con manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi di iniziativa pubblica e privata. Una pianificazione virtuosa che consente oggi al turista di conoscere i contenuti della programmazione e gli eventi che si svolgeranno nel territorio in un determinato arco di tempo prescelto. Trovano rilevanza all’interno del Calendario alcuni eventi ormai consolidati nel tempo – come quelli già evidenziati – che hanno sensibilmente contribuito a rafforzare le azioni di allungamento della stagione. Il riferimento, a titolo esemplificativo, è al Sicilia Jazz Festival, la Coppa degli Assi, la Settimana di Musica Sacra, Belliniana, i Treni Storici etc che hanno registrato, anno dopo anno, significativi incrementi di pubblico e di spettatori, nonché particolari riconoscimenti da parte della stampa e della critica giornalistica. Più in generale, rispetto al contenuto dell’offerta si evidenzia che il Calendario adottato nel suo interno contiene manifestazioni religiose, sportive, musicali e culturali, carnevali storici (vedi cartella stampa).



Azioni volte a rafforzare il turismo sostenibile ed esperienziale

Volontà dell’Assessorato è quella di rendere la destinazione Sicilia sempre più pronta ad attrarre e accogliere una nuova domanda, più green, orientata alla natura, alla cultura e alla sostenibilità, attraverso un’offerta in linea con le nuove tendenze che appaiono sempre più focalizzate su forme di turismo che esulano dai percorsi più tradizionali. In tale contesto, l’Assessorato declina da anni specifiche azioni finalizzate a rafforzare significative forme di turismo sostenibile con l’obiettivo di contrastare fenomeni di spopolamento e depauperamento dei territori interni e dei borghi, estranei spesso ai principali flussi turistici. In questo senso ci si pone come obiettivo di posizionare il territorio sul mercato turistico legato alla motivazione di viaggio esperienziale e sostenibile nella specifica accezione di “outdoor – natura – turismo attivo”. Fra le azioni appena definite è stato predisposto uno specifico Avviso – la cui scadenza è fissata dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURS – che mira a selezionare progetti volti all’incentivazione del turismo esperienziale, responsabile ed accessibile, utili a ridurre il sovraffollamento delle aree a maggior afflusso e l’impatto antropico ed ambientale delle attività turistiche. I soggetti beneficiari sono gli Enti pubblici in forma singola, associata o anche in partenariato con enti privati senza scopo di lucro. Potranno essere erogati finanziamenti fino al 90% dei costi ammissibili per progetti riguardanti percorsi naturalistici e culturali, dotazioni infrastrutturali leggere e servizi per migliorare l’accesso e la fruizione di itinerari turistici (cammini, piste ciclabili, ippovie, ecc.) anche in funzione di particolari segmenti di fruitori (famiglie, pet friendly, bikers, ecc.) nonché a favore di soggetti svantaggiati; per la adozione di protocolli, marchi di qualità, ecolabel (bandiere blu, verdi), servizi ecosostenibili, responsabili e accessibili rivolti all’utenza turistica ed ai residenti; iniziative rivolte alle aree con ridotta vocazione turistica anche mediante progetti di riqualificazione zone periferiche urbane e la realizzazione di iniziative esperienziali di inclusione sociale; sistemi sostenibili di trasporto turistico.

Azioni volte al miglioramento del sistema turistico ricettivo attraverso il potenziamento degli standard di qualità

Avviso Pubblico Aiuti alle Imprese Turistiche

L’intervento finanziario è stato molto atteso da parte del comparto turistico ricettivo. Un Avviso – di recente pubblicato – che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni destinate ai soggetti beneficiari (Imprese alberghiere ed extra alberghiere che svolgono attività di impresa rispetto ad alcune tipologie espressamente indicate nello stesso (alloggi, alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, case appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole e ittiche).

Finalità dell’Avviso è l’incentivazione degli investimenti produttivi nel settore turistico tesi a migliorare il livello qualitativo dell’offerta turistica stimolando un miglioramento complessivo degli standard ricettivi tenendo conto anche della compatibilità ambientale, della sostenibilità e della digitalizzazione.

Disegno di Legge di riordino della disciplina delle strutture ricettive e di riqualificazione dell’offerta ricettiva

Sempre nell’ottica più generale di implementare i flussi turistici destinando all’utenza una più ampia gamma di tipologie di strutture, è stato predisposto un disegno di legge di riordino della disciplina delle strutture turistico-ricettive in Sicilia, finalizzato ad accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un’offerta differenziata volta a garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista. Un’iniziativa che ha ricevuto significativo apprezzamento da parte del comparto e delle Associazioni di Categoria con le quali, fin dall’inizio, si è voluto avviare una significativa condivisione che ha portato alla stesura del testo in corso di imminente approvazione da parte del Parlamento regionale. Una proposta normativa che è stata il frutto di un attento e scrupoloso approfondimento che certamente contribuirà a regolamentare in modo funzionale l’intero settore ricettivo, facendo, tra l’altro, emergere il sommerso che fino ad oggi non ha consentito di registrare l’andamento dei flussi turistici nella sua piena ed effettiva consistenza.

Importante è evidenziare la sinergia sempre più serrata con l’intera filiera turistica presente anche in Fiera, che prevede anche quest’anno un ricco programma che accompagna le diverse sessioni della Borsa ove sono presenti i rappresentanti delle DMO, i Parchi e le Aree Marine Protette, i Borghi più belli d’Italia in Sicilia, gli Aeroporti siciliani, il Consorzio Autostrade Siciliane, il Coordinamento dei Festival Cinematografici della Sicilia, i Grandi eventi e i Carnevali di Sicilia, i rappresentanti dei Teatri, dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico e della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, gli Itinerari turistico culturali della Sicilia, le Strade della Ceramica Siciliana, le Città Barocche, i Siti Unesco, il Palio dei Normanni 7o^ edizione e tanti altri appuntamenti. Un’ulteriore conferma della volontà costante di consolidare sempre più un approccio metodologico di condivisione che si estenda il più possibile all’intera filiera del comparto rispetto all’esigenza di profilare sul territorio un’offerta turistica il più possibile completa ed integrata.