Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete, un workshop a Trapani

In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete, si terrà domani, lunedì 10 febbraio, dalle ore 9.30, al Chiostro San Domenico di Trapani un workshop sul tema “Tracciamo il nostro futuro digitale”. L’iniziativa è realizzata dall’ASP Trapani, in collaborazione con il Comune di Trapani e il Distretto Socio Sanitario D50. Si parlerà dei rischi della “rete”, delle forme di dipendenza che un uso eccessivo della tecnologia può portare e di strategie di prevenzione e protezione. Relazioneranno tra gli altri medici, psicologi e sociologi del Dipartimento Salute Mentale dell’ASP e funzionari della Polizia Postale. “Con le sue strutture aziendali e i suoi professionisti, l’Asp Trapani è in prima linea nella lotta alle dipendenze e nella salvaguardia del benessere mentale – dice il direttore generale Ferdinando Croce – e collabora con una rete interistituzionale per sensibilizzare le giovani generazioni ad un utilizzo più responsabile della tecnologia”.