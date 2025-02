Peggiora il tempo in Sicilia occidentale: torna l’allerta gialla nel trapanese

Si avvicina il fine settimana e il tempo peggiora. Sembra una costante in questo inizio di 2025 e la tendenza viene confermata anche per il prossimo week-end, a partire dalla giornata di venerdì. Per quanto riguarda la Sicilia, la Protezione Civile Regionale prevede l’allerta gialla sul versante occidentale e su quello orientale, mentre il meteo dovrebbe essere un po’ più clemente nella fascia centrale dell’isola.

Le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e orientali, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli. La pioggia sarà accompagnata anche dal vento, che sarà forte da sud est nelle zone occidentali e meridionali; tendenti a molto mossi i mari, mentre le temperature non avranno variazioni di rilievo.

Il tempo dovrebbe volgere alla pioggia anche nelle giornate di sabato e domenica, mentre da lunedì dovrebbe esserci un miglioramento.