La Diavoli Rossi di Marsala conquista i Campionati regionali di Ginnastica Silver

La Ginnastica marsalese brilla ai Campionati regionali. Ha fatto benissimo anche la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala. Alla prima prova del Campionato Silver LC ed LB, a salire sul gradino più alto del podio, nel livello superiore (LC avanzato), sono state le Junior/Senior Chiara Amodeo, Xia Cerami, Giada Maltese, Martina Marchetti ed Angela Pace, che, nonostante qualche errore, vincono la gara con disinvoltura, staccando la seconda squadra in classifica di oltre 5 punti. A seguirle, nel livello LC base, le allieve 5 Miriam Di Girolamo, Sara Oddo e Federica D’Urso che conquistano la medaglia d’argento per la categoria. Prime nei livelli A2 e A3 Giada Pipitone, Giada Magro, Marialaura Lo Presti e Federica Rizzo con 5 punti di vantaggio.

Tra le allieve della società nel Livello LB base, è arrivata al secondo posto la squadra formata da Laura Figlioli, Ginevra Scimemi, Clara Labita e Arianna Giacalone; le base Junionr/Senior sono d’argento per soli 5 centesimi grazie alle ottime prove di Martina Emmolo, Adele Ferrarella, Christel Monacò e Aurelia Foderà, terzo invece il gruppo composto da Giulia Cipri, Rosalie De Vita, Ilaria Mirabile e Giorgia Zichittella. Parallelamente, in palestra, fervono i preparativi per la prima tappa delle gare del circuito CSAIN, che si terrà nella città di Salemi nei prossimi 15 e 16 febbraio. A scendere in campo per la Polisportiva Diavoli Rossi saranno circa 150 atlete e atleti, a partire dai 3 anni, che si cimenteranno in esercizi al corpo libero, alla trave, al minitrampolino e al volteggio. Una due giorni di gare che vedrà in campo lo staff della società al completo, allenatori, giudici, segretari e Dirigenti, che perfettamente coordinati, daranno il loro contributo per la riuscita della manifestazione.