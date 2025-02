Maltempo, in Sicilia pioggia tra zona gialla e verde

Prosegue il maltempo al Meridione: allerta gialla oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Disagi ieri in particolare nella zona di Messina. In Provincia di Trapani e nelle altre province siciliane, tranne nel messinese e nel catanese, è zona verde con piogge attese oggi. Allagamenti e frane si sono registrate in Calabria e in Sicilia orientale. Nel villaggio Zafferia a Messina è straripato il torrente, un fiume di detriti e fango ha trascinato le auto in sosta e coperto le strade, decine di residenti sono rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni. In piena anche i torrenti Fiumedinisi nel territorio di Alì Terme, e Agrò nel comune di Sant’Alessio Siculo, costringendo l’Anas a chiudere due tratti della statale Orientale sicula.