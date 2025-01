Lavoratori contro Telecom, circa 62 vertenze nel trapanese ￼

La UILCOM di Trapani ha recentemente aggiornato i lavoratori sui positivi esiti delle vertenze legali riguardanti tematiche cruciali come il pagamento dei Superminimi e la Timbratura in Postazione. Grazie all’impegno del sindacato, diverse cause già concluse hanno portato al riconoscimento degli emolumenti non corrisposti per molti anni, un passo significativo nella difesa dei diritti dei lavoratori. Un punto cruciale sollevato dal sindacato riguarda la condotta della Telecom Italia spa. È infatti difficile comprendere come una realtà che si definisce leader nel settore delle telecomunicazioni possa aver commesso tali mancanze nei confronti dei propri dipendenti. Chi dovrà rispondere dei danni causati e delle perdite finanziarie che avrebbero potuto essere evitate? In Provincia di Trapani, ad oggi, sono state attivate complessivamente quasi 62 vertenze, un numero significativo. “Non è una cifra da sottovalutare, ma un chiaro segnale della necessità di risposte concrete” fa sapere il responsabile territoriale Francesco Silvano.