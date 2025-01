Incrementare il turismo in Sicilia Occidentale: accordo tra Airgest, Go To Fly e Distretto

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, la società Airgest e la compagnia aerea Go To Fly hanno sottoscritto un accordo che mira a incrementare la destinazione West of Sicily.

Nel corso di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi al Comune di Trapani sono state individuate nuove strategie di comunicazione e di partnership per attrarre turisti e visitatori in Sicilia Occidentale.

L’attenzione è rivolta direttamente alle regioni del Veneto e dell’Emilia Romagna, collegate dalla compagnia Go To Fly con l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Marsala, con voli diretti per Verona e Forlì.

All’incontro hanno partecipato la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale Rosalia D’Alì, Michele Bufo direttore generale di Airgest e Louis Rovert Diaz, coordinatore del servizio clienti e responsabile vendite della compagnia Go To Fly.

Tra le attività di promozione e di comunicazione sinergiche che sono state studiate per incrementare la destinazione West of Sicily, nel mese di marzo verrà organizzato un fam trip con circa cinquanta tour operator e influencer che saranno invitati a conoscere luoghi ed esperienze della Sicilia occidentale che potrà implementare la sua destinazione di richiamo turistico.

“Siamo molto soddisfatti di aver avviato questa collaborazione concreta che ha trovato da parte di tutti la massima disponibilità e attenzione – hanno affermato D’Alì, Bufo e Diaz – Siamo certi che potrà facilmente incrementare il turismo con una zona dell’Italia direttamente collegata con l’aeroporto di Trapani-Marsala. Sarà una grande opportunità per far conoscere il nostro territorio e le nostre tante esperienze turistiche”.