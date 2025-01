Fotografia, al Notomusica premiata la marsalese Adriana Putaggio Misso

Adriana Putaggio Misso domenica 12 gennaio è stata premiata al concorso grafico del Festival Internazionale Notomusica, che quest’anno ha celebrato il suo 50° anniversario. Questa premiazione rappresenta un grande traguardo professionale per la giovane artista marsalese, un riconoscimento per il suo lavoro nel campo della grafica e del design. “Il Festival Notomusica è una manifestazione di grande rilievo internazionale, e sono particolarmente onorata di aver potuto far parte di questa edizione speciale, che vedrà una partecipazione straordinaria da parte di artisti e professionisti del settore”, afferma Adriana.