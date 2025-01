Maltempo, le città trapanesi più colpite Mazara, Marsala e Castelvetrano

Lo stato di “Allarme Arancione” ha causato non poche problematiche nel territorio trapanese. La Protezione Civile Siciliana ieri aveva diramato il bollettino per forte maltempo nella provincia di Trapani: le squadre operative del Comando sono intervenute su tutto il territorio provinciale; le città più colpite sono state Mazara del vallo, Marsala e Castelvetrano. Per far fronte ai danni causati dalle forti piogge e dal forte vento, complessivamente gli interventi di soccorso sono stati 25, specificatamente per dissesti, grondaie otturate, alberi pericolanti, prosciugamenti e soccorso a persona. Dalle ore 8 alle 20 di ieri su disposizione della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco Sicilia è stato addoppiato il dispositivo di soccorso di tutte le sedi di servizio della Provincia.