Colpo per l’Handball Erice: arriva la brasiliana Alexandra do Nascimento 

L’organico dell’AC Life Style Handball Erice si rinforza con una nuova arrivata di grande prestigio. Siamo orgogliosi di comunicare che il nostro club ha raggiunto l’accordo con la l’ala destra brasiliana Alexandra do Nascimento. Nata a Limeira, in Brasile, il 16 settembre del 1981, si è presto spostata a Espírito Santo, dove è cresciuta. Si è trasferita in Austria nel 2004. Nel 2012, è stata la prima giocatrice di pallamano brasiliana ad essere votata giocatrice mondiale dell’anno.

Dopo aver iniziato la sua carriera in Brasile (Jundiai, Guarulhos), ha scelto di giocare in Europa. Fra il 2004 e il 2014 ha giocato in Austria, nelle fila dell’Hypo Niederösterreich, vincendo ogni anno titolo e coppa nazionale. Fra il 2014 e il 2016 ha militato con l’HCM Baia Mare, in Romania, raggiungendo una volta la finale scudetto e vincendo una volta la Coppa nazionale. È, poi, andata in Ungheria, dove è rimasta fra il 2016 e il 2020, vestendo la maglia di tre squadre: Vàci NKSE, Alba Fehervar ed Erd NK. Successivamente, ha giocato in Francia, fino al 2022, con il club Buorg-de-Peage DHB, per poi provare un’esperienza in Spagna, con il CB Elche. Ceduta in prestito alla Securfox Ariosto Ferrara, invece, il pivot Gala Irene Rios.