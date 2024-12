Presepi in mostra nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova di Marsala

Sarà visitabile per tutto il periodo natalizio, fino al prossimo 6 gennaio, la mostra di presepi che è stata allestita presso la Chiesa di San Antonio da Padova, nel centro cittadino. Un’occasione per riscoprire un piccolo gioiello della nostra città ed immergersi nell’atmosfera natalizia, ricordando e ritrovando la bellezza, la potenza e la delicatezza della Natività e della condivisione. Un viaggio fra tradizione, espressione artistica e sperimentazione reso possibile da Padre Filippo Romano, appassionato cultore di presepi, che ha deciso di esporre la propria collezione privata. Oltre 150 pezzi messi insieme nel corso del tempo: una raccolta avviata intorno al 1950 con delle statuette ancora conservate.

Grandi riproduzioni o piccolissime miniature, con pastori di appena un centimetro. Pezzi antichi e artefatti moderni, dettagli, cura, ma soprattutto espressività diverse per rendere omaggio al miracolo di Dio che si fa uomo. Tanti anche i materiali usati: dalla ceramica al legno, dalla terracotta alla cartapesta, al polistirolo passando perfino per i materiali di riciclo. Ampia la sezione dei presepi in carta realizzati dallo stesso Padre Romano. Tra questi, una riproduzione del Presepe di Greccio. Interessante anche la ricca collezione di presepi provieniti da altre parti del mondo – Cile, Bolivia, Perù, Guatemala, Argentina, Messico – a cui si aggiungono quelli della tradizione siciliana realizzati da artigiani locali. Modi diversi di esprimere e raccontare un momento che accomuna popoli e generazioni.

In mostra non c’è solo Natività: della collezione fanno parte anche diversi diorami, rappresentazioni di momenti della vita di Cristo. È quindi possibile ammirare la Genesi con Maria che deve ancora partorire, la tenerezza della Madonna che allatta o la scena di lei che dorme mentre San Giuseppe si prende cura di Gesù Bambino, fino ad arrivare ai momenti finali della vita terrena di Cristo, con la crocifissione e la deposizione. In occasione dell’inaugurazione della mostra, lo scorso 15 dicembre, è stata accesa anche l’ultima realizzazione di Padre Romano: un grande presepe composto da tre scene con la Natività in posizione centrale. A sinistra e destra sono immortalati momenti di vita quotidiana, con i bambini che giocano e gli uomini intenti ai propri mestieri. Su tutto domina la luce che proviene dal Bambino Gesù e verso cui sono rivolti gli sguardi dei tanti personaggi, pensati e realizzati appositamente per questo presepe.

È possibile visitare la mostra tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30. “Il presepe fatto in famiglia mette insieme le persone: fa diventare piccoli i grandi e grandi i piccoli. Ecco perché è necessario riscoprire il presepe”, commenta l’ideatore. Padre Filippo Romano, che quest’anno festeggia anche i cinquant’anni di sacerdozio, è il presidente dell’associazione Stella di Betlemme che, ogni anno, organizza il concorso Il presepe più bello – Città di Marsala. Per l’edizione 2024, le iscrizioni, già giunte numerose, saranno aperte fino al giorno di Natale. Possono partecipare tutte le famiglie che realizzano il presepe in casa, nella propria attività commerciale, esponendolo in vetrina, a scuola o in parrocchia. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il seguente numero: 389.1405026. Per partecipare occorre inviare un messaggio su WhatsApp ai numeri: 328.0172169 o 342.1303456 con foto del presepe e indicazioni per raggiungere l’abitazione.