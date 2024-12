Natale a Calatafimi Segesta: un viaggio tra tradizione, arte e magia

Con l’inizio delle giornate dedicate al Presepe Vivente, recentemente premiato anche a livello nazionale, il quartiere Ficareddi di Calatafimi Segesta si trasforma in un vero e proprio scenario natalizio. Con circa 200 figuranti che animano le scene, la cura meticolosa dei dettagli legati ai mestieri e alle attrezzature del passato, la città accoglie i visitatori con colori, suoni e odori che affascinano. L’atmosfera unica e suggestiva rende la Città una delle destinazioni imperdibili del Natale. Oltre al magico villaggio di Babbo Natale, con gli Elfi e le Fiabe curate dall’associazione Aps Cavalieri 360 all’interno di un vasto parco urbano, la città offre una serie di esperienze legate alla tradizione natalizia. I visitatori possono percorrere il cammino dei presepi della tradizione cristiana, curato dalla Pro Loco, dove spicca il maestoso Presepe Meccanico, un capolavoro dell’ingegneria ideato da Antonio Federico, che segna le fasi del giorno e della notte con un’armonia perfetta di meccanismi.

Non mancano altre meraviglie artistiche come il Presepe e i Diorami realizzati dall’associazione “A piccoli passi”, ospitati nella Chiesa dell’Addolorata, che espongono le opere dell’artista Rosario Taranto. Per gli amanti della storia, imperdibile è la mostra dei Presepi Antichi, allestita presso la Chiesa del Purgatorio a cura dell’Associazione Giovanni Paolo II, mentre al Museo Civico S. Francesco è possibile ammirare il Presepe in Carretto, simbolo della tradizione siciliana. A completare il percorso, il Teatro Felice Cavallotti, recentemente ristrutturato, ospita una straordinaria Natività a cura del Ceto Cavallari.

In pochi passi, nel cuore del centro storico, tra Corso Garibaldi e Via XV Maggio, il Natale prende vita in ogni angolo, arricchito da attrazioni come il carretto con i pony di Babbo Natale, i doni e gli scivoli per bambini, che regalano momenti di gioia ai più piccoli. Gli adulti, invece, potranno godere di spettacoli di band itineranti che animano il percorso pedonale. Gli eventi si terranno il 28 e 29 dicembre, e il 4, 5 e 6 gennaio, con l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale, del settore turistico (assessore Piera Prosa), della Pro Loco e delle varie associazioni locali. Il Sindaco Francesco Gruppuso ha dichiarato: “A Calatafimi Segesta potete gustare l’amore e l’adorazione del Bambino Gesù, che porta al mondo la pace di cui abbiamo estremamente bisogno, specialmente in quei popoli stremati dalle guerre”.