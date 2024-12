Grande festa di fine anno ad Alcamo, ricco cast in Piazza Ciullo

La città di Alcamo si prepara a vivere una notte di festa indimenticabile con un evento esclusivo in Piazza Ciullo, cuore pulsante della città, dove la magia del Capodanno prenderà vita a partire dalle 22.30. Una produzione “Scarlatti” che garantirà una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento, con un ricco cast di artisti locali e nazionali che saliranno sul palco per regalare emozioni e far ballare e ridere tutti i presenti. La cantante Lidia Schillaci, una delle voci più potenti del panorama musicale, darà il via alla serata con un repertorio che spazia dalla musica italiana agli evergreen internazionali. Manola, il dj noto per le sue performance energiche, animerà la piazza con le sue sonorità. Il grande show avrà anche un tocco di comicità con il duo siciliano “I Soldi Spicci”, una delle coppie comiche più apprezzate dell’isola, che con il loro umorismo brillante e il loro stile unico porteranno risate e buonumore in ogni angolo della piazza. A condurre la serata, il noto giornalista e presentatore Massimo Minutella.

Il clou della serata sarà il brindisi di mezzanotte, che darà il benvenuto al nuovo anno, con il 2024 che lascerà spazio al 2025 in un tripudio di luci, musica e allegria. Un evento pensato per tutta la famiglia, con un programma che saprà soddisfare ogni tipo di gusto: dalla musica al cabaret, fino alla magia del Capodanno in piazza.