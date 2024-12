Marsala, adotta un cane e avrai lo sconto Tari: la proposta del consigliere Di Girolamo

Il consigliere comunale marsalese Gaspare Di Girolamo ha presentato una nuova iniziativa volta a incentivare l’adozione dei cani dal Canile Municipale. La proposta prevede uno sconto sulla Tari (imposta sui rifiuti) per chi adotta un amico a 4 zampe: uno sconto del 50% per il primo cane adottato, e uno sconto del 100% per chi adotta due cani, esonerando così completamente dalla tassa.

“Questa iniziativa ha come obiettivo principale quello di ridurre il numero di cani randagi nelle nostre strade e di promuovere l’adozione responsabile. Adottare un animale domestico non solo contribuisce al benessere dell’animale stesso, ma porta anche numerosi benefici a livello familiare e sociale“, fa sapere il consigliere Di Girolamo nell’auspicio che l’Amministrazione comunale accolga con favore questa proposta e la implementi nel minor tempo possibile. Naturalmente bisogna valutare tutti gli aspetti per evitare che si adottino cani solo ed esclusivamente per pagare meno: a tal fine si adotteranno tutte le procedure previste, principalmente di microcippatura ad opera del personale del Canile.