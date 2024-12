Accoltellarono e derubarono una ragazza a Marsala, rinviati a giudizio due tunisini

Rinviati a giudizio i due tunisini M. H. e H. H., rispettivamente di 25 e 24 anni, che la sera del 13 settembre scorso rapinarono una ragazza sul Lungomare di Marsala, accoltellandola superficialmente. L’udienza preliminare si svolgerà davanti al Gip del Tribunale lilybetano il 19 febbraio 2025. I due nordafricani furono arrestati qualche ora dopo il ferimento della 21enne S. D. P. mentre si trovava in compagnia di alcuni suoi amici nei pressi del minigolf e parco giochi per bambini al Salato. Qui furono avvicinati da due giovani in monopattino, che aggredirono la ragazza rubandole il cellulare. La Polizia, grazie alla geolocalizzazione, hanno ritrovato per terra lo smartphone, in Piazza della Vittoria, e poi i due tunisini furono catturati alcuni istanti più tardi dai bersaglieri dell’Arma.