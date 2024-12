Tra spettacoli e libri, gli eventi natalizi in provincia di Trapani

Grandi eventi in Provincia di Trapani. Si è aperta alla Biblioteca Fardelliana la rassegna “Il corallo, anima di Trapani” che celebra l’antica arte del corallo trapanese. Il 22 dicembre, alle ore 18.30, la sala grande del Complesso Monumentale di San Domenico ospiterà una serata multidisciplinare dedicata alle arti. Lo spettacolo “Canti del Mare e del Corallo” vedrà protagonista Sara Cappello, rinomata cantastorie siciliana accompagnata alla chitarra da Antonio Greco. La serata continuerà con la performance “Donne di Corallo”; il chiostro si illuminerà con “Riflessi di Corallo”, un video mapping realizzato da Damiano Service; le vetrate di Palazzo Milo si trasformeranno in una piccola galleria d’arte sacra con un’esposizione di preziosi presepi in corallo. L’esperienza si arricchisce con un itinerario attraverso le storiche botteghe artigiane, testimoni viventi di quest’arte secolare: Rossocorallo (Via Osorio 36), Coralli e Preziosi Graffeo e Damiano (Via Antonio Roasi 11), Gioielleria Fiorenza dal 1921 (Corso Pier Santi Mattarella 214). Il percorso culturale trova il suo momento culminante al Museo Regionale Agostino Pepoli ad ingresso gratuito.

Tra gli eventi natalizi ad Alcamo, il 21 dicembre il Wine Fest al Castello dei Conti di Modica, a cura di Gambero Rosso, a partire dalle 19; il 22 dicembre i concerti del Brass Group, all’auditorium della Cittadella dei Giovani. Gli alunni del plesso San Carlo dell’Istituto Comprensivo Luigi Sturzo-Asta di Marsala metteranno in scena il presepe vivente presso la grotta di Santa Venera. L’appuntamento è per il 18 e 19 dicembre dalle ore 10 alle ore 12; il 21 dalle 17 alle 19,30, il 22 dalle ore 10 alle 12. Sempre a Marsala, alla Mostra Equo Solidale degli Amici del Terzo Mondo che si svolge presso la sede di Finestre sul Mondo in via Sibilla, si terrà un momento musicale dell’ensamble di archi del Conservatorio Scontrino il 19 dicembre alle 20.

Al via la 9ª edizione dei presepi itineranti allestiti presso la Cattedrale di Mazara del Vallo e la chiesa-rettoria San Giuseppe. Presepi sono stati preparati dagli istituti scolastici della città, da associazioni cittadine e dalla Fondazione San Vito Onlus. Il giro di conferenze del noto critico d’arte Luca Nannipieri arriva giovedì 19, al Parco Archeologico Lilibeo di Marsala (con letture dell’attore Massimo Pastore e le musiche dell’Ensemble da Camera del Conservatorio “Scontrino”), poi venerdì 20, alla Libreria Mondadori, alle 12.30, mentre alle 17 sarà in Sala consiliare di Misiliscemi. Presenterà “Candore immortale” (Rizzoli), dedicato alla nascita del Museo del Louvre.